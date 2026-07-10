Об этой трагической новости сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский.

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Что известно о Сергее Токовинине?

Младший сержант Сергей Токовинин служил командиром боевой машины и командиром десантно-штурмового отделения 505-го отдельного батальона морской пехоты.

Военный погиб 21 октября 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

С тех пор он считался пропавшим без вести.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего Героя. Светлая память и вечная слава Защитнику Украины,

– написал мэр Коломыи.

О дате и времени прощания с Сергеем Токовининым мэр пообещал сообщить дополнительно.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Токовинина. Вечная память Герою!

Они отдали жизнь за Украину