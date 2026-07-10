Трагічну звістку повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.
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Що відомо про Сергія Токовініна?
Молодший сержант Сергій Токовінін служив командиром бойової машини та командиром десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти.
Військовий загинув 21 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
З того часу він вважався зниклим безвісти.
Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого Героя. Світла пам'ять і вічна слава Захиснику України,
– написав міський голова Коломиї.
Про дату та час прощання із Сергієм Токовініним мер пообіцяв повідомити додатково.
Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Токовініна. Вічна пам'ять Герою!
Вони віддали життя за Україну
- Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув лейтенант поліції Дмитро Артамонов. Життя захисника обірвалося 19 травня 2026 року на Краматорському напрямку внаслідок удару російських FPV-дронів.
- 5 липня також стало відомо про загибель капітана поліції Руслана Ярошевича у Запоріжжі. Того дня він із напарником попереджав мешканців міста про загрозу російських ударів. Одна з бомб влучила поруч зі службовим автомобілем, і поліцейський зазнав смертельних поранень.
- На війні проти російських окупантів загинули двоє грузинських добровольців, які захищали Україну. За наявною інформацією, одним із полеглих є Ігор Бекурашвілі. Ще один загиблий грузининський боєць – 30-річний Георгій Даменій – був родом із Сенакі й останні роки жив в Україні.