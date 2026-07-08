Про це повідомила Житомирська міська рада.

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Що відомо про загиблого військового?

Дмитро Суховець народився 25 червня 1994 року в Житомирі. Навчався у школі №25, а після закінчення здобув фах майстра з пошиття шкіряних виробів у швейному училищі міста Дубно.

Ще змалку майбутній військовий захоплювався роботою зі шкірою, із задоволенням створював власні вироби та постійно вдосконалював свою майстерність.

Окрім захоплення роботою зі шкірою, Дмитро Суховець протягом восьми років займався бальними та латиноамериканськими танцями, був учасником та призером численних конкурсів.

Дмитро мріяв пов'язати своє життя з танцями та працювати у сфері розваг, проте війна не дала здійснити його мрію,

– зазначили у міськраді.

З 2025 року Дмитро добровільно вступив до лав ЗСУ. Під час виконання бойових завдань неодноразово зазнавав поранень, але кожного разу повертався назад на фронт.

У червні 2026 року Дмитро ненадовго повернувся додому у зв'язку з тяжкою хворобою дідуся. Після його смерті, попрощавшись із рідною людиною, знову вирушив на війну.

Український захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання 12 червня 2026 року на Дніпропетровщині.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дмитра Суховця. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

Івано-Франківська громада зазнала непоправної втрати. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув сержант Василь Розумний. Мешканців міста закликають гідно провести захисника в останню путь та віддати йому шану.

На війні загинув український військовий та оператор дніпровських телеканалів Олександр Вернігоров. Захисник добровільно вступив до лав Сил оборони України у 2022 році та понад три роки боронив країну на передовій.

Стало відомо про загибель ще одного українського військового – Віталія Дутки. Він народився 17 січня 1985 року. Серце воїна зупинилося 17 червня 2026 року.