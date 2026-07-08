Об этом сообщил Житомирский городской совет.

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Что известно о погибшем военном?

Дмитрий Суховец родился 25 июня 1994 года в Житомире. Учился в школе № 25, а после окончания получил специальность мастера по пошиву кожаных изделий в швейном училище города Дубно.

Еще с детства будущий военный увлекался работой с кожей, с удовольствием создавал собственные изделия и постоянно совершенствовал свое мастерство.

Помимо увлечения работой с кожей, Дмитрий Суховец в течение восьми лет занимался бальными и латиноамериканскими танцами, был участником и призером многочисленных конкурсов.

Дмитрий мечтал связать свою жизнь с танцами и работать в сфере развлечений, однако война не позволила осуществить его мечту,

– отметили в горсовете.

В 2025 году Дмитрий добровольно вступил в ряды ВСУ. Во время выполнения боевых задач неоднократно получал ранения, но каждый раз возвращался обратно на фронт.

В июне 2026 года Дмитрий ненадолго вернулся домой в связи с тяжелой болезнью дедушки. После его смерти, попрощавшись с близким человеком, снова отправился на войну.

Украинский защитник героически погиб при выполнении боевого задания 12 июня 2026 года в Днепропетровской области.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Суховца. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

Ивано-Франковская община понесла невосполнимую утрату. В борьбе за свободу и независимость Украины погиб сержант Василий Розумный. Жителей города призывают достойно проводить защитника в последний путь и отдать ему дань уважения.

На войне погиб украинский военный и оператор днепровских телеканалов Александр Вернигоров. Защитник добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины в 2022 году и более трех лет защищал страну на передовой.

Стало известно о гибели еще одного украинского военного – Виталия Дутки. Он родился 17 января 1985 года. Сердце воина остановилось 17 июня 2026 года.