У защитника остались жена и двое детей: на фронте погиб военный из Тернополя

4 марта 2024, 15:22
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Сергей Надал

В борьбе за Украину от российского агрессора отдал жизнь 30-летний военный Сергей Тришкалюк из Тернополя. Он был в составе Сил специальных операций ВСУ.

Жизнь воина оборвалась 1 марта 2024 года, когда он выполнял боевое задание в Сумской области. У него остались жена и двое детей.

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История Героя

Тришкалюк Сергей Ростиславович родился 18 октября 1993 года. Он является выпускником Тернопольской ООШ №22. Также он был студентом Западноукраинского национального университета, где получил степень магистра, после чего поступил в аспирантуру по специальности "Инженерия программного обеспечения".


Сергей Тришкалюк / фото с фейсбук-страницы Сергея Надали

Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину Сергей решил стать на защиту Украины, присоединившись в ряды ССО.

Впереди у него должна была быть вся жизнь, но проклятая война разрушила все планы. Жизнь воина оборвалась в первый день весны 2024 года во время выполнения боевого задания в Сумской области. У защитника остались жена и двое детей.

Сергей, вечная память нашему Герою. Знала Сергея с 9 лет. Он был очень солнечным ребенком. И всегда был частью нашей семьи,
написала Ирина Тришкалюк.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память и уважение украинскому воину.

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Автор: Ярослав Погончук