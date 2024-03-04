У защитника остались жена и двое детей: на фронте погиб военный из Тернополя

В борьбе за Украину от российского агрессора отдал жизнь 30-летний военный Сергей Тришкалюк из Тернополя. Он был в составе Сил специальных операций ВСУ.

Жизнь воина оборвалась 1 марта 2024 года, когда он выполнял боевое задание в Сумской области. У него остались жена и двое детей.

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История Героя

Тришкалюк Сергей Ростиславович родился 18 октября 1993 года. Он является выпускником Тернопольской ООШ №22. Также он был студентом Западноукраинского национального университета, где получил степень магистра, после чего поступил в аспирантуру по специальности "Инженерия программного обеспечения".



Сергей Тришкалюк / фото с фейсбук-страницы Сергея Надали

Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину Сергей решил стать на защиту Украины, присоединившись в ряды ССО.

Впереди у него должна была быть вся жизнь, но проклятая война разрушила все планы. Жизнь воина оборвалась в первый день весны 2024 года во время выполнения боевого задания в Сумской области. У защитника остались жена и двое детей.

Сергей, вечная память нашему Герою. Знала Сергея с 9 лет. Он был очень солнечным ребенком. И всегда был частью нашей семьи,

– написала Ирина Тришкалюк.

Трагические потери Украины в войне: последние новости

В боях за Украину погиб молодой воин Хаффари Карим Ахмедович. Он отправился на фронт как доброволец, чтобы защитить свою родную землю от российских захватчиков. Герою было всего 23 года.

29 февраля стало известно о гибели Егора "Кобзарь" Волошина, который был ультрас киевского Динамо. С самого начала полномасштабного вторжения Егор взял оружие и присоединился к Вооруженным Силам Украины. Позже он присоединился к 3-й Оперативно-стратегической бригаде. В ее составе он успешно прошел Бахмут и Авдеевский коксохимический завод. Воину было всего 27 лет.

В боях с оккупантами погиб украинский тренер по велоспорту Павел Комишанченко. В январе Павел отпраздновал свой 50-летний юбилей. Уже через месяц бывший чемпион Украины по велоспорту отдал свою жизнь за независимость Украины. 10 февраля во время выполнения военного задания погиб после столкновения с вражеской ДРГ.

Редакциятакже выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память и уважение украинскому воину.