Довыступался за "русский мир": в Новой Каховке взорвался на мине известный пропагандист
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области "минуснулся" еще один вражеский пропагандист. Так, на мине подорвался адвокат Сергей Тветинский.
Ему был 61 год. О смерти пропагандиста сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Новой Каховке взорвался пропагандист
Как стало известно, 26 апреля во временно оккупированной Новой Каховке на мине подорвался 61-летний пропагандист, адвокат Сергей Тветинский. Он был руководителем общественной приемной партии "Справедливая Россия – За правду" в Херсонской области.
61-летний пропагандист, адвокат Сергей Тветинский / фото росСМИ
Тветинский входил в адвокатскую палату Калининградской области. Однако он приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года, полностью посвятив себя пропаганде и партийной работе.
Отмечается, что Тветинский не был членом оккупационной администрации Херсонской области, но тесно связан с ней. Кроме того, пропагандист также был представителем "гуманитарной миссии" прокремлевского писателя Захара Прилепина на юге Украины.
Сергей Тветинский взорвался на мине / фото росСМИ
Сергей Тветинский умер в возрасте 61 год / фото росСМИ
Актуальные потери россиян на фронте
По состоянию на 27 апреля за сутки наши воины ликвидировали еще 510 оккупантов. В общем уже уничтожено 188 920 захватчиков. Потери в технике:
- танков – 3694 (+2) единиц,
- боевых бронированных машин – 7178 (+16) единиц,
- артиллерийских систем – 2887 (+10) единиц,
- РСЗО – 542 (+3) единиц,
- средства ПВО – 293 (+1) единиц,
- самолетов – 308 (+0) единиц,
- вертолетов – 294 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2461 (+21) единиц,
- крылатые ракеты – 911 (+0) единиц,
- корабли /катера – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5805 (+13) единиц,
- специальная техника – 352 (+0) единиц.