Довыступался за "русский мир": в Новой Каховке взорвался на мине известный пропагандист

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области "минуснулся" еще один вражеский пропагандист. Так, на мине подорвался адвокат Сергей Тветинский.

Ему был 61 год. О смерти пропагандиста сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Новой Каховке взорвался пропагандист

Как стало известно, 26 апреля во временно оккупированной Новой Каховке на мине подорвался 61-летний пропагандист, адвокат Сергей Тветинский. Он был руководителем общественной приемной партии "Справедливая Россия – За правду" в Херсонской области.



61-летний пропагандист, адвокат Сергей Тветинский / фото росСМИ

Тветинский входил в адвокатскую палату Калининградской области. Однако он приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года, полностью посвятив себя пропаганде и партийной работе.

Отмечается, что Тветинский не был членом оккупационной администрации Херсонской области, но тесно связан с ней. Кроме того, пропагандист также был представителем "гуманитарной миссии" прокремлевского писателя Захара Прилепина на юге Украины.



Сергей Тветинский взорвался на мине / фото росСМИ



Сергей Тветинский умер в возрасте 61 год / фото росСМИ

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 27 апреля за сутки наши воины ликвидировали еще 510 оккупантов. В общем уже уничтожено 188 920 захватчиков. Потери в технике: