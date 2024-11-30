Гнездилову, который ушел в публичное СОЧ, продлили содержание под стражей

Печерский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения для военнослужащего 56 бригады Сергея Гнездилова, который в сентябре самовольно оставил часть. Его будут содержать под стражей до 15 января без права внесения залога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske. Защита Гнездилова рассказала, что было более 10 человек, которые готовы взять на поруки военнослужащего.

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Почему суд продлил Гнездилову срок содержания под стражей

Прокурор отметил, что правоохранители не успеют завершить пересмотр материалов досудебного расследования до 9 декабря, как это ранее определил Печерский суд. Поэтому он настаивал на продлении меры пресечения для военнослужащего до 9 февраля.

В ответ защита Гнездилова выступила против ходатайства обвинения. Адвокат Анастасия Бурковская объяснила, что, хотя защита признает факт самовольного оставления части, они не согласны с утверждением прокуратуры о дезертирстве, которое инкриминируют военнослужащему.

Сергей публично говорил, что готов вернуться на службу, поэтому это, по нашему мнению, не дезертирство. Его СОЧ – это манифест, чтобы власть услышала военнослужащих о необходимости в демобилизации,

– добавила адвокат.

Гнездилов в зале суда / Фото hromadske

Кто был готов взять на поруки Гнездилова

Бурковская подчеркнула, что среди желающих взять Гнездилова на поруки были журналисты, военнослужащие и общественные деятели. Среди них – режиссер фильма "Видение бабочки" Максим Наконечный и журналистка-расследователь Ярослава Вольвач. Всего более 10 человек выразили готовность стать поручителями, но суд отклонил эти ходатайства.

Еще один адвокат отметил, что Гнездилов не скрывался после того, как ушел в СОЧ. Он также добавил, что расследование уже завершено, поэтому его подзащитный не может уничтожить доказательства или их исказить.

Сам Гнездилов заявил, что отслужил 5 лет, а "потом решил спросить, сколько еще".