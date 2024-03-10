Уничтожение "Сергея Котова": враг держит в Крыму только те корабли, которым не нашлось места в России

После потери патрульного корабля "Сергей Котов" захватчики свели количество военных судов в оккупированном Крыму до минимума. Сейчас там базируются только те, которым "не нашлось" места в российских пунктах.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ. Дмитрий Плетенчук рассказал, что российских кораблей уже шестые сутки нет в Черном море, передает 24 Канал.

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"Остаются не такие ценные и не такие полезные сейчас для них активы"

Они свели это количество до минимума (кораблей в портах оккупированного Крыма – 24 Канал). Там находятся в основном те единицы, которым не нашлось места в пунктах базирования Новороссийск, Сочи, Туапсе,

– отметил представитель ВМС.

Дмитрий Плетенчук добавил, в Крыму агрессор еще оставляет малый ракетный корабль "Циклон". Интересно, что уже 6 сутки вражеские корабли не присутствуют в Черном море.

"Это корабль, который должен быть носителем крылатых ракет, однако его используют для прикрытия противовоздушной обороны. Кстати, это тот корабль, который ни разу ракеты запустить и не смог... Там (в оккупированном Крыму, – 24 Канал) остаются не такие ценные и не такие полезные сейчас для них активы", – подчеркнул Плетенчук.

Кстати, сейчас оккупанты пока ремонтируют 15 своих поврежденных кораблей.

Они вынуждены ремонтировать их в Крыму на соответствующих заводах. Конечно, понимают опасность, однако не имеют особого выбора,

– отметил спикер.

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Обратите внимание! В ночь на 5 марта украинские морские дроны Magura V5 поразили российский корабль "Сергей Котов".

Заметим, недавно Дмитрий Плетенчук констатировал, что Украина уже перехватила инициативу в Черном море. Появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий.