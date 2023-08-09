А таки долетела до Москвы: ответ украинцев на российскую матрешку получил "продолжение"

Российские пропагандисты склепывали нелепый ролик о матрешке, летящей на "Родину-мать", и после атаки там снова появляется позорный советский герб. Украинец Алекс Сторожук (ник dude.rec) обнародовал мощный ответ. Он получил неожиданное продолжение.

На видео dude.rec украинский защитник отбрасывает матрешку обратно на Москву, и она приносит эпический "хлопок". Прошло менее суток, а история уже получила неожиданный поворот. В России – красиво горит-пылает.

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Видео dude.rec очень понравилось украинцам. Более того, оно еще и оказалось пророческим. В Сергиевом Посаде неожиданно сравняло все с землей. Пустяк, а приятно.

В сети начали шутить, что, очевидно, матрешка уже долетела до Москвы. Автор видео креативно отреагировал на остроумные комментарии.

Как отреагировал dude.rec на пророческие кадры: смотрите видео

Взрыв в Сергиевом Посаде – главное

"Хлопок" в населенный пункт приехал утром 9 августа. В сети сразу же начали распространять кадры взрыва. На опубликованных изображениях видно, как в небо поднимается столб дыма. Впоследствии стало известно, что "хлопок" побывал на Загорском оптико-механическом заводе. Несмотря на ложь российских окупантов, аналитики убеждены, что это абсолютно военный объект.

Россия заявила о нескольких пострадавших. Местные жители паникуют в соцсетях. Они заявляют, что "раз***ло весь завод". Что ж, сезон "хлопка" только начинается.