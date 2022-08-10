Заговорит ли "Крепостная" на украинском

Недавно в украинских соцсетях разгорелся скандал по поводу досъемок эпизодов 4 сезона сериала "Крепостная". Причиной конфликта стало то, что украинские актеры якобы должны принимать участие в съемках вместе с российскими на территории Польши. Далее – в эксклюзивном блоге на сайте 24 канала.

Война за язык

Публичный протест актеров начался после видео актрисы Валерии Ходос, где она, не называя имен или названий проектов, осуждает сотрудничество с россиянами .

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Продюсерам проекта "Крипосна" понадобилось 5 дней, чтобы прокомментировать слухи вокруг досъемок сериала. В конце концов, шоуранерша "Крипосной" Тала Пристаецкая заявила, что сериал будет дублироваться на украинском языке, а ни один россиянин не будет участвовать в досъемках эпизодов. Главную героиню, которую играла российская актриса Татьяна Ратникова, будет заменять дублер.

В этом опровержении следует правильно расставить акценты. российские актеры не будут участвовать в досъемке сериала, но это не отрицает факта, что они будут присутствовать в большинстве эпизодов, снятых до 24 февраля.

Дубляж на украинском языке означает, что и четвертый сезон был написан и снят на русском. Украинцы получат возможность посмотреть сериал украинского продакшеного на государственном языке только благодаря полномасштабной агрессии России?

Эта публикация – не о сериале "Крипосна", а об общих тенденциях развития украинского кинематографа, которые не изменила 8-летняя война с россией. Так, на примере резонансного кейса можно исследовать комплексное явление.

Начавшаяся в 2014 году война не стала толчком к украинизации массового и популярного кинопроизводства – того, которое каждый день включают на кухне за ужином после выпуска новостей. А теперь все по порядку.

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российские актеры

Сериал "Крипосна" – русскоязычный телесериал о приключениях украинской крепостной женщины Екатерины в XIX веке в Нежине. Главную героиню – украинскую крепостницу Екатерину Вербицкую сыграли сразу две россиянки – Екатерина Ковальчук (1 – 2 сезон) и соня присс (3 сезон). Среди плеяды украинских актрис, сотен выпускниц института Карпенко-Карого не нашлось профессиональной актрисы, которая могла бы воспроизвести боль украинских крепостных. Пришлось дважды искать среди россиян.

Собственно россияне не играли второстепенных ролей в сериале. Они были центральными персонажами и только дворянством: юлия ауг, михаил гаврилов, максим радугин, мария машкова и т.Д. Зато украинским актерам отведена преимущественно роль крепостных, батраков или проституток. Среди них – топовые актеры театра и кино: Олеся Жураковская, Виктор Жданов, Александр Печерица, Анастасия Пустовит, Вероника Шостак, Станислава Красовская и многие другие.

Честно говоря, вопрос съемок с российскими актерами в первую очередь должны задаваться не актерам, а продюсерам и режиссерам украинских проектов, которые тянут туда россиян.

Кто бы мог подумать, что 24 февраля 2022 года начнется полномасштабная война – подчеркнуть слово "полномасштабная" , ведь война началась в 2014 году. Фильмирование первых двух сезонов телесериала "Крипосна" началось еще в далеком 2017 году. , а в украинском сериале от украинского языка разве собственные названия остались.

Безусловно, Революция Достоинства и развязывание агрессивной войны россией способствовали развитию отечественного кинематографа. Госкино давало средства на съемки художественных и не только патриотических фильмов; квоты заставили кино, радио, телевидение и книжный рынок заговорить по-украински; государство оказывало поддержку даже популярным телевизионным сериалам – например сериал "Поймать Кайдаша".

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Однако параллельно развивался "теневой" и не очень рынок ко-продакшен с россией или непосредственной ориентации на российский рынок. Главные роли продолжали отдавать просящимся россиянам, а с ними – и большие гонорары и лучшие условия контрактов.

Украинские актеры на нашем же рынке всегда чувствовали себя пришельцами. Им редко отдавали главные роли, меньшие гонорары, на без того юном и тесном украинском рынке приходилось конкурировать с россиянами. И в этой войне преимущественно выигрывал триколор.

Украинцы получали второстепенные роли, потому что "сильные московская и питерская школы". Ежегодно мастерские театральные факультеты выпускают сотни достойных актеров, вынужденных менять профессию или сидеть без работы. Театры больших городов переполнены талантами. Их замечают, но речь идет об единицах или артхаузном кино.

Относительно тезиса о "сильных московских и питерских школах". Предположим, что в известной степени эту гипотезу можно доказать. На это предположение я могу дать вполне логичный ответ – опыт. Потому что "Госкино" в россии вкладывает миллионы долларов в продакшн для пропаганды или отупления населения. В то время как мы, вместо того, чтобы делать собственный рынок и растить украинских специалистов, перекрываем им кислород, отдавая места российским за гораздо большие деньги. Да, даже сама Украина кормила российскую индустрию. Затем эта монета обернулась дулом, наставленным против самих украинцев.

Украинский язык

Сериал транслировался как по украинскому каналу СТБ, так и по российскому каналу "Россия-1". Этим собственно и объясняется съемка всех четырех сезонов на русском языке, даже после вооруженной агрессии РФ в 2014 – на "общепонятном" дешевле снимать. Украинский язык сужает аудиторию, а дубляж для рынка постсоветских стран – это дополнительные расходы.

Создатели сериала оправдываются исторической точностью, утверждая, что 100 лет назад в Украине никто не говорил по-украински. Во-первых, это исторический абсурд. Откуда взялись русскоязычные крепостные в Украине? Население сел и городков нынешней Черниговщины в основном было украиноязычным.

Недаром лишь позже – во второй половине XIX века – были изданы Валуевский циркуляр (1863 год) и Эмский указ (1876 год) о существенном запрете украинского языка. Но это было впоследствии уже после отмены крепостного права, а сериал происходит в условиях крепостного права (до 1861 года).

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Более того, в русской империи XVIII – XIX века "элита" в большинстве своем говорила на французском языке больше, чем на русском. Отсюда собственно и имена типа "Николя и Китти", а не "Николай и Екатерина".

Во-вторых, а на каком языке показывают в Польше? Там, куда и спешат продать 4 сезон сериала "Крипосна". Тоже на русском? Чтобы сохранить мнимую "достоверность"?

Другой аспект – неполноценность. по-русски в сериале говорит все образованное дворянство, а батраки и крепостные – на украинском (хотя у меня даже не вернется язык назвать обезображенный суржик в сериале на украинском). Чем мы еще раз унижаем пользователей украинского – благородный и интеллигентный не будет говорить на языке.

Чего стоят слова главной продюсерки сериалов и фильмов канала "1+1" Елены Еремеевой, которая в 2020 году сказала, что украинский язык не подходит для мелодрам, разве для комедий! А какие комедии на украинском языке снимались на "1+1"? Шароварные ленты с участием стереотипного дяди из горной долины, который говорит неграмотно и не знает, как пользоваться унитазом.

Украинский язык всегда используется смешным необразованным украинским крестьянином, а русский – городской интеллигенцией. Примеров достаточно: "Последний москаль", "Большие дяди" (1+1), "Домик на счастье" (Новый канал) и т.д.

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Неужели в каждый украинский город должна была ударить ракета, чтобы в Украине заметили украинских актеров, контент заговорил на украинском? Потому что главным получателем вашего продукта были, есть и оставаться украинцы!

Было проще оставаться в теплой ванне "общепонятного" рынка с огромной многомиллионной аудиторией, а теперь приходится учить языки и искать новых зрителей и партнеров на западных рынках.

Украинские актеры продолжают публично приобщаться к флешмобу #norussianactors. Продюсеры и бизнесмены сейчас не отважятся обжаловать общую проукраинскую тенденцию. Но останется ли таким статус-кво через год – два? Не сотрется ли память разные в Буче и геноцида в Мариуполе, массовой казни в Оленивке или терактов в Кременчуге и Виннице? Не забудет ли российское безразличие к всенародному украинскому горю? Не начнутся ли поиски "хороших русских" продюсерами, бизнесменами или просто опрометчиво толерантными гражданами? В конце концов, на каком языке будет говорить крепостная женщина в 6 – 7 сезонах?

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