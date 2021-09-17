Серия "случайностей" продолжается: в России умерла судья, отправившая Навального в колонию

В России умерла судья Наталья Репникова, заменившая Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Женщина ушла из жизни еще в августе.

Причину смерти судьи не озвучивают. Никаких деталей не раскрывают.

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Умерли медики из клиники, где спасали Навального

В течение 2021 года ушли из жизни 2 врачей из клиники Омска, куда Навального госпитализировали после отравления.

Зимой умер заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин. По официальным данным, медик скончался от сердечного приступа.

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков рассказал, что именно Максимишин контролировал искусственную кому политика. Волков подчеркнул, что Максимишин знал больше, чем кто-либо другой о состоянии Навального, поэтому не стоит исключить "возможность нечестной игры".

Весной российские СМИ сообщили о смерти заведующего одного из отделений омской больницы Рустама Агишева. По официальным данным, причиной смерти стали последствия инсульта.

Заключение Навального

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному в феврале 2021 года заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В то же время суд учел время, которое политик провел под домашним арестом.

Окончательный срок заключения составит 2 года, 6 месяцев и 2 недели.

На свободу оппозиционер выйдет летом 2023 года.

Сообщение "Дождя":

Умерла судья Наталья Репникова. Она заменила Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Судья умерла еще в августе, но известно об этом стало только сейчас. Причину ее смерти в суде не сообщили.