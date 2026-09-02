Серия взрывов в Одессе: враг ударил баллистикой и дронами, есть разрушения в городе

Российская армия нанесла воздушный удар по Одессе и области ночью 3 сентября. Местные жители услышали серию взрывов.

В регион летели реактивные БПЛА, "Бандероли" и баллистические ракеты. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Одессы в ночь на 2 сентября?

Воздушную тревогу в Одессе и различных районах Одесской области начали объявлять 2 сентября около 2 часов ночи. Из акватории Черного моря, как сообщали Воздушные силы и мониторинговые сообщества, одновременно приближались различные виды средств воздушного нападения противника.

Сначала это были реактивные БПЛА, а также обычные "Шахеды", а затем барражирующие боеприпасы "Бандероли". В эту ночь российская армия даже применила против Одессы баллистические ракеты из оккупированного Крыма.

Серия сильных взрывов в Одессе и области прогремела около 02:30, слышалась и работа ПВО. На момент публикации продолжается воздушная атака России на Украину.

Что касается последствий: от ГВА уже поступила информация, что в городе повреждена инфраструктура. По предварительным данным, зафиксированы разрушения жилых домов, трое человек пострадали, в том числе ребенок.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или опасности от ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что помимо Одессы под ударом врага находились и другие регионы. В частности, взрывы от атак реактивных БПЛА слышали в окрестностях Тернополя, а также в Полтаве.