Серия землетрясений всколыхнула Стамбул: толчки магнитудой 6,2 вызвали панику среди местных

В Стамбуле произошла серия землетрясений. Толчки начались около 12:50 по местному времени и продолжались около 10-15 секунд.

Они ощущались в разных районах города и вызвали панику в столице Турции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Alarabia News.

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Какие последствия землетрясения в Стамбуле

По данным издания, землетрясение в Стамбуле, магнитудой 6,2, является одним из самых сильных, которые поразили 16-миллионный город за последние годы. Пока сообщений о повреждениях не поступало. Однако, людей эвакуировали из зданий.

Эпицентр землетрясения, который произошел в 12:49 (09:49 по Гринвичу), был в районе Силиври, примерно в 80 километрах к западу от Стамбула. По данным турецкого агентства по вопросам стихийных бедствий AFAD, его глубина достигла 6,92 километра.

Известно, что один человек пострадал в результате прыжка с балкона во время землетрясения.