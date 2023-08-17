До слез: сеть растрогало видео долгожданной встречи мамы-военной с дочкой

Российская агрессия отбирает у украинских детей возможность расти в кругу родных. Родители юных украинцев и украинок вынуждены защищать свои семьи на фронте от российских оккупантов. В то же время дети с нетерпением ожидают возвращения своих родных.

В сети появилось щемящее видео, как девочка радуется долгожданной встрече с мамой, защищающей Украину, пишет 24 Канал. Похоже, девочка знала, что встретится с мамой, потому заранее подготовилась.

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Теплая встреча мамы-военной с дочерью

В частности она встречала маму с букетом цветов. Как только мама увидела дочь, крепко ее обняла и вместе с ребенком упала на колени.

Семья после растаивания из-за войны долго обнималась и радовалась долгожданной встрече.

Долгожданная встреча дочери с мамой: смотрите видео

Эмоциональные встречи с самыми родными