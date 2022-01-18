В сети говорят об эвакуации иностранцев из Украины: посольство Великобритании опровергло слухи
18 января 2022 , 14:46Читати новину українською
Источник:24 канал
Посольство Великобритании в Украине в комментарии 24 каналу опровергло информацию о подготовке к эвакуации своих граждан с украинской территории. Соответствующую информацию в середине января начали активно обсуждать в сети.
Намерения эвакуации из Украины из-за российской агрессии обсуждают в закрытом сообществе Expats in Kyiv. В частности, пользователь сети Гийом Домбровский написал, что слышал от друга из Великобритании, будто посольство готовит эвакуацию.
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Обратите внимание, что эти сообщения не соответствуют действительности,
– подчеркнули в посольстве.
Блинкен посетит Украину
- СМИ сообщили, что 19 февраля в Украину прибудет глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.
- Сейчас повестку дня не обнародовали. В то же время очевидно политик будет обсуждать вопрос безопасности.
- В частности, стягивание российских войск к украинским границам.
- Среди тем могут быть санкции, которые введут против России в случае вторжения.
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