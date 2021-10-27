В сети показали фото Галины Хатчинс на съемочной площадке перед убийством

В сети опубликовали последнюю фотографию оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке. Вскоре после этого ее случайно застрелил актер Алек Болдуин.

Фото опубликовал главный электрик на съемках фильма "Ржавчина" Сергей Светной. Ранее он работал над несколькими фильмами вместе с Хатчинс.

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Светной рассказывал, что кровь Галины была на его руках, когда он держал ее после выстрела.

На фото Галина стоит спиной к камере и лицом к Алеку Болдуину. Она в бежевой шапке с наушниками на голове. Вскоре после того, как сделали эту фотографию, актер выстрелил в оператора.



Последнее фото Галины Хатчинс / фотография Сергея Светного

В момент выстрела Светной стоял неподалеку от Галины. В том, что произошло, он обвинил людей, которые небрежно выполняли свою работу в этот день: "Халатность в том, что человек, который обязан был проверить оружие на площадке, этого не сделал".

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