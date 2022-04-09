В сети показали фото снаряда на парашюте во время обстрела Харькова
Источник:Суспільне
Люди снова заметили снаряд, которым оккупанты обстреливали Харьков. Его спускали с парашютом.
Известно, что это новейшее вооружение России. О его использовании в Харькове стало известно 9 апреля.
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Оккупанты в Харькове снова использовали новейшее вооружение
Российский снаряд на парашюте при обстреле Харькова, 9 апреля 2022 года,
– говорится в сообщении.
Известно, что оккупанты сбросили бомбы на Харьковскую область.
Люди заметили новое вооружение врага /Фото "Труха Украина", Суспільне, скриншот
Предварительно мэр Харькова Игорь Терехов 9 апреля подтвердил, что оккупант применяет новые виды бомб.
"Русский агрессор сбрасывает их на парашютах. Прошу вас, ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям", – призвал мэр города.
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