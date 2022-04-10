В сети показали кадры из домов украинцев в Киевской области, где жили оккупанты
Источник:Доказательства преступлений РФ
Российские оккупанты убивают и грабят украинцев. После освобождения Киевщины Вооруженными Силами удалось увидеть, что рашисты сделали с домами.
Кадры домов, где жили российские убийцы, опубликовали в телеграм-канале "Доказательства преступлений РФ". Среди погромов варвары оставили свертки из-под своей армейской еды.
К теме Насилуют, грабят, уничтожают все, что не могут украсть, – Резников о зверствах оккупантов
Россияне создали в домах привычную для себя среду, в которой они жили на родине.
В таких условиях питались россияне / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"
Таким на вид явдяется "русский мир" / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"
Россияне показали, на что они способны / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"
Россияне разрушали дома людей / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"
Рашисты обустраивали для себя дома украинцев / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"
Что бывает с комнатой, когда туда приходят россияне / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"
Оккупанты сообщили, что они здесь были / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"
Отправляют награбленное
Рашисты грабят украинцев и везут краденые вещи в Беларусь. Они не гнушаются никакими вещами – будь то унитазы, или использованная косметика.
В частности, известно о трех россиянах, которые везли награбленное в белорусский город Мозырь. Они отправили домой сотни килограммов одежды, телевизоры и кондиционеры. Орки называют награбленное трофеями.