В сети показали спутниковый снимок Змеиного после удара по российским оккупантам

22 июня 2022 , 01:13
Читати новину українською

Украинские защитники 21 июня ударили по острову Змеиный несколькими ракетами. В сети показали спутниковые снимки, сделанные после ударов.

По данным источников 24 канала в спецслужбах, украинские защитники попали во вражеские объекты. После ракетного удара на Змеином начала взрываться и гореть российская техника.

Обратите внимание Ночной "салют" в Черном море – начало интересного развития событий для оккупантов в Крыму

Сергей Братчук – спикер Одесской областной военной администрации – заявил, что захватчики понесли потери. Более того, пока оккупанты не смогут доставить на территорию Змеиного новые запасы.

Как выглядит Змеиный после удара по российским оккупантам / Photo – Planet

ВСУ усиливают защиту в Луганской области

  • Владимир Зеленский во время вечернего обращения 21 июня заявил, что в Луганской области украинские защитники и защитницы усиливают оборону. Сейчас на территории области самая жесткая ситуация. Российские захватчики серьезно давят.
  • Кроме того, враг давит на Донецком и Харьковском направлениях. Президент подчеркнул, что оккупанты продолжают цинично бить по мирным украинским городам. Враг остается глухим к любой рациональности. Россияне просто разрушают и убивают. Такими действиями оккупанты пытаются показать своему командованию, что вроде бы не стоят на месте.
  • Тем временем украинские герои продолжают героически защищать родную землю. Президент рассказал, что ВСУ успешно защищают Николаевщину и Запорожье. Кроме того, защитникам и защитницам удается постепенно освобождать от оккупантов Херсонщину.

Потери врага

Российским захватчикам наносят колоссальные потери. Количество ликвидированных оккупантов увеличивается ежедневно. По состоянию на 21 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 100 уничтоженных россиянах.

Также Россия потеряла:

  • танков – 1496,
  • боевых бронированных машин – 3606,
  • артиллерийских систем – 752,
  • РСЗО – 239,
  • средств ПВО – 98,
  • самолетов – 216,
  • вертолетов – 181,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 611,
  • крылатых ракет – 137,
  • кораблей /катеров – 14,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2537,
  • специальной техники – 59.

Обратите внимание – у Путина ищут офицеров из резерва, потому что большинство уже "двухсотые": смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало