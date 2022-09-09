В сети показали, как защитники Украины уничтожают врага на Херсонском направлении

Украинские военные умело уничтожают российских оккупантов. Своими успехами поделились бойцы подразделения TERRA.

Наши защитники опубликовали видео, как они "работают" по российским оккупантам. На кадрах видно, как техника врага загорается.

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Сейчас герои находятся на Херсонском направлении. Они прилагают максимальные усилия для того, чтобы прогнать российских солдат и освободить украинские населенные пункты.

На видео видно, что военные с помощью дронов оказываются вражеской техникой, а затем атакуют ее.

Как подразделение TERRA уничтожает​ оккупантов: мощное видео

Какая ситуация на Юге Украины: последние новости

За прошедшие сутки наши воины хорошо поработали на Юге Украины. В частности, авиация нанесла 6 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения – 265. В результате атак ВСУ российская армия потеряла:

59 военных;

3 единицы РСЗО "Ураган" и транспортно-зарядную машину для них;

2 самоходные пушки артиллерии "Пион",

самоходную гаубицу "Мста-С";

3 самоходные артиллерийско-минометные установки;

танк Т-72;

6 единиц автобронетехники;

2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

Также украинские бойцы попали по понтонным переправам в районе Новой Каховки и уничтожили паромную переправу. Поэтому у россиян серьезные логистические проблемы в городе. Отремонтировать переправы враг не может, ведь ВСУ держат их под плотным огневым контролем.

Добавим, что на 8 сентября украинские военные ликвидировали уже 51 250 вражеских солдат. Только за сутки на "концерт кобзона" отправились 640 захватчиков.

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