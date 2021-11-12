В сети распространяют вероятную карту мигрантов с "планом Б" через Украину: ответ пограничников

Мигранты с Ближнего Востока, которые движутся из Беларуси, пытаются попасть в Европу через границы Польши и Литвы. В сети появился якобы их "план Б" через Украину и Словакию.

Согласно опубликованной карте, люди хотят двигаться через территорию Украины и Словакии. Об этом написал журналист Юрий Физер.

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В сети опубликовали якобы "план Б" мигрантов через Украину

В одном из чатов для беженцев в Беларуси выложили карту с альтернативным маршрутом в Европу – через Украину и Словакию,

– написал журналист.

В сети пишут, что вероятно речь идет о так называемом "плане Б" мигрантов.



В сети обнародовали вероятный план мигрантов / Фото Юрия Физера

В ГПСУ заверили, что ситуация на границе контролируемая

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии 24 каналу вспомнил, что 11 ноября глава МВД и глава Госпогранслужбы заявили, что "сейчас ситуация на границе с Беларусью контролируемая". Спикер пояснил, что ситуация спокойная, пограничники "не отмечают групп незаконных мигрантов".

Но мы учитываем ситуацию на границе Польши, Латвии и Литвы. Мы должны быть готовы, если власти Беларуси направят в сторону Украины управляемый ею поток незаконных мигрантов,

– заявил Демченко.

Добавил, чтобы не допустить незаконного пересечения границы, сейчас уже вышли первые резервы к границе с Беларусью.

Разведка не фиксирует движения в сторону Украины

Спикер также прокомментировал информацию из телеграм-каналов, что на пункте пропуска Городище – Верхний Теребежов, который на работает из-за карантина, по непроверенным данным, журналистов встретил один пограничник.

Демченко заверил, что все резервы будут максимально близко к государственной границе.

Сейчас разведка не фиксирует движения в сторону Украины. Как только будет наименьшая вероятность того, что группы направят в направлении Украины – мы будем там ждать,

– заявил Демченко.

Спикер пояснил, что собирают информацию от разведки, через наблюдение, благодаря беспилотникам и авиации. Все для того, чтобы понять, где может быть риск.

Андрей Демченко заверил, что в ведомстве определили направления, где может быть нарушение границы и там усилят охрану.

Добавил, что на примере Польши понимают, – происходит подвоз нелегальных мигрантов в направлении пунктов пропуска, а дальше они уже идут в леса, где "фактически формируют скопления людей".

Коротко о вероятном движении мигрантов через Украину

11 ноября Денис Монастырский проверил состояние охраны государственной границы с Беларусью на Волыни. Он заявил, что дополнительно ее будут охранять 8 500 военных.

В частности речь шла о представителях Госпогранслужбы, Нацгвардии и Национальной полиции. Также на дежурстве будут 15 самолетов МВД, которые при необходимости будут перебрасывать силы на границу.

11 ноября глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заверил, что ситуацию на границе Украины и Беларуси полностью контролируют и никаких угроз для нашего государства нет.

12 ноября секретарь СНБО заявил, что на украинской границе есть проблемная точка, однако не сказал, какая именно. Алексей Данилов пояснил, что эту проблемную точку накануне посетили Денис Монастырский, Сергей Дейнеко, Игорь Клименко и глава Нацгвардии Юрий Лебедь. Они обсудили отработку действий по защите от вероятной попытки прорыва украинской границы.