"Стремный Стремоусов": памятник коллаборанту вызвал волну иронии в сети

Во временно оккупированном Крыму российская администрация провела открытие памятника херсонскому коллаборанту Кириллу Стремоусову. Сеть заполонили комментарии пользователей относительно очередного "артобъекта" России, что изрядно рассмешило народ.

Установление памятника ликвидированному коллаборанту Кириллу Стремоусову вызвало шквал эмоций в сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские росСМИ.

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Новый русский "артобъект"

В Крыму появился новый памятник, который установили погибшему предателю Кириллу Стремоусову, который был так называемым "заместителем главы оккупационной администрации Херсонской области".

На открытии "артобъекта" присутствовали глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, а также назначенные оккупантами "руководители" Севастополя и оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

В сети новая скульптура в память о погибшем коллаборанте не пришлась по вкусу людям и, как результат, вызвала ряд иронических комментариев. Так, в соцсети Х (ранее твиттер) люди заметили, что памятник выглядит жалко. Большое количество пользователей сети обратили внимание на сходство с еще одним памятником окупантов, а именно с памятником Аленке в российском Нововоронеже, который в сети получил название "Аленка Постапокалипсиса".

"При жизни был з*сранцем, такой же и памятник";

"Аленка нервно курит в стороне!";

"Похож на пластикового солдатика";

"Из г*вна и палок, надеюсь";

"Стремный Стремоусов";

"Ого, его еще кто-нибудь помнит";

"Друг Аленушки".

Что известно о коллаборанте Стремоусове

В начале полномасштабного вторжения Кирилл Стремусов встал на сторону России. В марте 2022 года он создал коллаборационистский Комитет спасения за мир и порядок, а позже занял должность заместителя главы "военно-гражданской администрации Херсонской области". В Украине Стремоусова официально обвинили в государственной измене и коллаборационизме.

9 ноября 2022 года российские СМИ сообщили о смерти Стремоусова в результате ДТП в районе Геническа. Вечером того же дня так называемое министерство здравоохранения Херсонской области подтвердили смерть предателя.

Впоследствии 11 ноября представитель оккупационной администрации заявил о том, что в Херсоне назовут улицу именем Стремоусова, а также ему поставят памятник в городе. Однако выполнить обещанное не удалось, поскольку в этот же день Херсон перешел под контроль Вооруженных сил Украины.



Такой памятник оккупанты поставили Стремоусову / Фото российских СМИ



Памятники – слабое место россиян