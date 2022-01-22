В сети заявляют о "слитии" данных с Дии в даркнет: реакция Минцифры на фейк

После масштабной кибератаки на правительственные сайты Украины участились объявления о якобы продаже персональных данных украинцев. В Минцифре сразу же отреагировали на эту информацию.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал такую информацию фейковой и заявил, что подобные сообщения были всегда.

Важно Кибератака, вероятно, была из России, и она не была последней, – Зеленский

Федоров пояснил, что сейчас такие новости воспринимаются особенно остро из-за информационной войны, которая происходит против Украины. По его словам, уже неделю разгоняется новость о получении данных 2 миллионов пользователей Дии. Речь идет о данных об услугах, которые вообще не предоставляются в Дии.

Дия не хранит личные данные. Поэтому, когда вы авторизуетесь в Дии, документы подтягиваются заново, а COVID-сертификат нужно генерировать заново,

– в очередной раз напомнил Федоров.

Он отметил, что сейчас приложением пользуются 13,7 миллиона украинцев. И, конечно, каждая такая новость вызывает вопросы и тревогу.

Как выглядят провокационные объявления

На ресурсе RaidForums неизвестный хакер выставил на продажу якобы персональные данные граждан Украины, которые, по его словам, получили из государственного сервиса Дия.

Объявления о продаже персональных данных украинцев / Фото RaidForums

Какую цель преследуют хакеры

В Минцифре отметили, что такие объявления имеют целью:

запугать общество,

дестабилизировать ситуацию в Украине, прекратив работу государственного сектора.

В ведомстве призвали украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявления о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года.

Федоров отметил, что в ближайшее время в Украине появится услуга "езащита" в рамках приложения "Дия". Благодаря этому каждый гражданин сможет узнать о базовых правилах кибербезопасности, в каких реестрах есть информация о них.

Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет поступать сообщение, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре,

– анонсировал Федоров.

Глобальная кибератака на Украину: главное

Глобальная хакерская атака в Украине произошла в ночь с 13 на 14 января. В результате работу ряда правительственных сайтов было временно остановлено.

Под прицелом хакеров оказались украинские сайты: МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

Вопреки утверждениям злоумышленников, утечки данных, в частности персональных, не произошло. Приложение Дия работает стабильно.

Полный текст публикации Михаила Федорова:

Уже два года мы работаем над запуском цифровых услуг. Первое, с чего мы начали работу, – вопросы кибербезопасности и защита данных. Мы сделали и делаем все для того, чтобы пользователи сервисов Минцифры были в безопасности.

Каждый новый день начинается с заданий и сложностей. Сейчас сталкиваемся с заголовками о "данные украинцев слиты в сети". На самом деле о таком писали всегда. Но сейчас такие новости воспринимаются особенно остро из-за информационной войны, которая происходит против Украины. Программа действие не сохраняет личные данные.

Неделю разгоняется новость о 2 миллионах из действия, с данными об услугах, которые вообще не предоставляются в действии. Уже неделю появляются боты, в которых можно узнать о вас. Мы решили запустить в ближайшее время услугу "езащита" в приложении "Дия".