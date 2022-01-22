В сети заявляют о "слитии" данных с Дии в даркнет: реакция Минцифры на фейк
После масштабной кибератаки на правительственные сайты Украины участились объявления о якобы продаже персональных данных украинцев. В Минцифре сразу же отреагировали на эту информацию.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал такую информацию фейковой и заявил, что подобные сообщения были всегда.
Важно Кибератака, вероятно, была из России, и она не была последней, – Зеленский
Федоров пояснил, что сейчас такие новости воспринимаются особенно остро из-за информационной войны, которая происходит против Украины. По его словам, уже неделю разгоняется новость о получении данных 2 миллионов пользователей Дии. Речь идет о данных об услугах, которые вообще не предоставляются в Дии.
Дия не хранит личные данные. Поэтому, когда вы авторизуетесь в Дии, документы подтягиваются заново, а COVID-сертификат нужно генерировать заново,
– в очередной раз напомнил Федоров.
Он отметил, что сейчас приложением пользуются 13,7 миллиона украинцев. И, конечно, каждая такая новость вызывает вопросы и тревогу.
Как выглядят провокационные объявления
На ресурсе RaidForums неизвестный хакер выставил на продажу якобы персональные данные граждан Украины, которые, по его словам, получили из государственного сервиса Дия.
Объявления о продаже персональных данных украинцев / Фото RaidForums
Какую цель преследуют хакеры
В Минцифре отметили, что такие объявления имеют целью:
- запугать общество,
- дестабилизировать ситуацию в Украине, прекратив работу государственного сектора.
В ведомстве призвали украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявления о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года.
Федоров отметил, что в ближайшее время в Украине появится услуга "езащита" в рамках приложения "Дия". Благодаря этому каждый гражданин сможет узнать о базовых правилах кибербезопасности, в каких реестрах есть информация о них.
Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет поступать сообщение, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре,
– анонсировал Федоров.
Глобальная кибератака на Украину: главное
- Глобальная хакерская атака в Украине произошла в ночь с 13 на 14 января. В результате работу ряда правительственных сайтов было временно остановлено.
- Под прицелом хакеров оказались украинские сайты: МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.
- Вопреки утверждениям злоумышленников, утечки данных, в частности персональных, не произошло. Приложение Дия работает стабильно.
Полный текст публикации Михаила Федорова:
Уже два года мы работаем над запуском цифровых услуг. Первое, с чего мы начали работу, – вопросы кибербезопасности и защита данных. Мы сделали и делаем все для того, чтобы пользователи сервисов Минцифры были в безопасности.
Каждый новый день начинается с заданий и сложностей. Сейчас сталкиваемся с заголовками о "данные украинцев слиты в сети". На самом деле о таком писали всегда. Но сейчас такие новости воспринимаются особенно остро из-за информационной войны, которая происходит против Украины. Программа действие не сохраняет личные данные.
Неделю разгоняется новость о 2 миллионах из действия, с данными об услугах, которые вообще не предоставляются в действии. Уже неделю появляются боты, в которых можно узнать о вас. Мы решили запустить в ближайшее время услугу "езащита" в приложении "Дия".