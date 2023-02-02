Люди сгорели заживо во время сна: в Севастополе произошел масштабный смертельный пожар

В Севастополе, находящемся во временно оккупированном Крыму, вспыхнул жуткий пожар. Произошло это в модульном здании, где жили строители трассы "Таврида".

Как пишут российские СМИ, огонь охватил площадь 200 квадратных метров. На место происшествия сразу же прибыли спасатели.

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Известно, что возгорание произошло в двухэтажном здании по улице Нефтяной, 15, что на Сахарной Головке. Предполагается, что причиной пожара могла быть неисправная проводка. Инцидент произошел ночью, поэтому большинство строителей уже спали.

В конце концов, конструкция здания не выдержала и рухнула. Пожарные потушили дом и разбирают завалы. Под ними могут находиться еще люди.

Что известно о жертвах

Оккупационные власти не говорят, сколько людей находилось в здании, однако оно вмещает 36 комнат. Телеграмм-каналы пишут, что в строительном модуле под Севастополем проживало более 100 рабочих. Можно только представить, скольких людей пожар застал во сне.

Пожар в Севастополе / Фото МЧС России

Российские СМИ пишут о разных цифрах относительно погибших и пострадавших. Предварительно, в результате пожара погибли 7 человек. Еще двоих – госпитализировали в больницу.

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Добавим, что на днях в России загорелся склад на территории рынка Синдика на 65 километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Огонь охватил площадь более 2100 квадратных метров. Огонь охватил помещение, где хранятся лакокрасочные изделия и горюче-смазочные материалы. Из-за этого пожарным трудно потушить огонь.