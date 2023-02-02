Як пишуть російські ЗМІ, вогонь охопив площу у 200 квадратних метрів. На місце події одразу ж прибули рятувальники.

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Відомо, що займання сталося у двоповерховій будівлі на вулиці Нафтовій, 15, що на Цукровій Головці. Припускають, що причиною пожежі могла бути несправна проводка. Інцидент трапився вночі, тож більшість будівельників вже спали.

Зрештою, конструкція будівлі не витримала і обвалилася. Пожежники загасили будинок і розбирають завали. Під ними можуть бути ще люди.

Що відомо про жертв

Окупаційна влада не каже, скільки людей перебувало у будівлі, однак у ній є аж 36 кімнат. Телеграм-канали пишуть, що у будівельному модулі під Севастополем проживали понад 100 робітників. Можна лише уявити, скількох людей пожежа застала уві сні.

Пожежа у Севастополі / Фото МНС Росії

Російські ЗМІ пишуть про різні цифри щодо загиблих та постраждалих. Попередньо, внаслідок пожежі загинуло 7 людей. Ще двох – госпіталізували до лікарні.

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Додамо, що днями у Росії загорівся склад на території ринку "Сіндіка" на 65 кілометрі Московської кільцевої автомобільної дороги. Вогонь охопив площу понад 2 100 квадратних метрів. Вогонь охопив приміщення, де зберігаються лакофарбові вироби та паливно-мастильні матеріали. Через це пожежникам важко погасити вогонь.