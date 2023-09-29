На поминках одного из офицеров штаба ЧФ РФ в Севастополе отравились люди: 2 умерли
29 сентября 2023, 08:42Читати новину українською
Во временно оккупированном Севастополе во время поминок одного из офицеров отравились семь человек. Двое из них – умерли.
Вероятно, причина в испорченной рыбе. Таким образом, поминки превратились в еще один похорон. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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На поминках одного из офицеров в Севастополе отравились люди
По данным росСМИ, в Севастополе на поминках одного из офицеров, погибшего в результате удара по штабу Черноморского флота, семеро гостей отравились, двое из них – скончались в реанимации.
Предварительная причина – испорченная рыба, которую подавали на стол в одном из ресторанов города.
Что известно об ударе по штабу Черноморского флота России
- В Управлении стратегических коммуникаций Минобороны подтвердили, что удар по штабу российского флота во временно оккупированном Севастополе был нанесен 22 сентября около 12:00 – был поражен военный объект оккупантов.
- Силы специальных операций обнародовали информацию о потерях окупантов во время удара по штабу Черноморского флота.
- По их информации, там также был ликвидирован командующий Черноморским флотом России Виктора Соколова.
- Также в результате этой атаки погибли 34 офицера. Еще 105 россиян были ранены.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что среди раненых в результате удара есть два российских генерала: командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук сейчас в очень тяжелом состоянии, а начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.
- В минобороны России заявили, что в результате удара по штабу черноморского флота повреждено "историческое здание".
- Отмечается, что здание штаба не подлежит восстановлению.
- Кстати, удар по штабу Черноморского флота сочли обе стороны: и Украина, и страна-агрессорка.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что удар по штабу Черноморского флота России помогали корректировать небезразличные граждане из Крыма.