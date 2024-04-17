В Севастополе караваны скорых мчали в госпиталь Черноморского флота России, – "Атэш"
17 апреля 2024, 22:02Читати новину українською
В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму было громко. Там после взрывов вспыхнул пожар на военном аэродроме в Джанкое и возле него.
Партизаны "Атеш" сообщили о караванах скорых ориентировочно в 19:01 17 апреля. Перед этим они рассказали, что в Джанкое поражен ракетный комплекс С-400 и есть попадания в районе командного пункта россиян.
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Что известно о скорых в Севастополе
По Севастополю караваны машин скорой помощи едут в военный госпиталь Черноморского флота России и в первую горбольницу... Везут раненых оккупантов из Джанкоя,
– написали партизаны.
Впоследствии они подтвердили эту информацию. В телеграм-канале "Крымский ветер" также написали о скорых, которые едут по Севастополю.
Что известно о взрывах в оккупированном Джанкое
- Ориентировочно в четыре утра 17 апреля в Джанкое прогремели взрывы. Их слышали в районе аэродрома россиян. На опубликованных в сети кадрах виднелся огонь и густой дым. В телеграм-каналах традиционно писали о работе ПВО.
- Кстати, именно на этом аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования военно-воздушных сил и ПВО южного военного округа России в составе трех авиационных эскадрилий.
- Уже днем 17 апреля в телеграм-канале "Крымский ветер" написали, что спутник зафиксировал 6 очагов на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.
- Впоследствии партизаны "Атеш" подтвердили успешность ударов, которые нанесли ночью на территории Джанкойского аэродрома. Агенты заявили, что подтверждают поражение нового комплекса С-400 – там взорвалась пусковая установка и есть серьезные повреждения других машин комплекса. Также известно, что оккупанты размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки.
- Там есть серьезные поражения в районе командного пункта 5 зенитного ракетного дивизиона 18 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО 4 армии военно-космических сил России.