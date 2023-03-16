"Совсем с ума сошли": Севастополем разъезжает "ракетомобиль" с угрозами атаковать Вашингтон
Источник:Петр Андрющенко
Россияне продолжают упражняться в своей глупости. В оккупированном Севастополе они решили устроить абсурдную акцию. Если раньше хотели идти "на Берлин", то сейчас – "на Вашингтон".
Но все мы прекрасно знаем, что пойдут россияне в направлении за русским кораблем. Пока же можем посмотреть, что же происходит сейчас в Севастополе.
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Угрожают идти на Вашингтон
О разлетевшемся сетью видео рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он показал центр Севастополя, заметив, что россияне сошли с ума.
На этом ролике можно увидеть, как по городу разъезжает "Волга", на крыше которой импровизирована ракета с надписью "На Вашингтон". Напомним, что россияне обожают подписывать ракеты, которыми бьют по гражданским объектам и мирному населению.
Севастополем разъезжает "ракетомобиль": смотрите видео
Это не только имперский фашизм. Это массовый съезд с ума многих миллионов жителей одной территории. Может, им в воду или еду что-то добавляют?
– заметил Андрющенко.
В лучших традициях России, автомобиль также был украшен флагами бывшего СССР, а также колорадским. Подозреваем, что за рулем сидел водитель в пилотке.
Напомним, что в самом Крыму не слишком спокойно. Оккупанты там не могут похвастаться ощущением полной безопасности. Более того, они страдают от постоянного "хлопка" и непонятных возгораний.
Как не бахает, то пылает
- Например, утром 15 марта масштабный пожар вспыхнул в Керчи. Дым от нее виднелся на приличное расстояние. По словам местных жителей, огонь возник на территории бывшего железорудного комбината.
- Днем раньше пламя охватило склад в Симферополе. Огонь разгорелся на площади в 1 000 квадратных метров. Чтобы его ликвидировать, на место прибыли около 30 пожарных и 7 единиц техники.
- Напоследок рекомендуем вам ознакомиться с материалом белорусских журналистов. Они попытались напомнить, как россияне Крым захватили. И говорится не о 2014 году. На самом деле, у страны-агрессорки назрел этот план уже очень давно. И она ждала удобную возможность, когда можно будет полуостров оторвать от материковой территории Украины.