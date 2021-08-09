Власти Афганистана заявили о затяжных боях на севере страны: боевики захватили уже 5 провинций

Ситуация на севере Афганистана остается крайне напряженной. Боевики "Талибана" ведут жесткие бои с афганскими силами и уже заняли стратегический город на северо-востоке страны.

По данным властей, город Кундуз, который имеет стратегически ценное расположение, и захватил "Талибан".

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По состоянию на 9 августа боевики уже захватили 5 провинций. Сейчас бои продолжаются в городах Балх и Тахар на севере Афганистана. Такими темпами "Талибан" может прорвать правительственную линию обороны. Это произойдет, если в регион не направят подкрепление.

В последнее время "талибы" начали брать все новые и новые территории Афганистана под собственный контроль. В то же время они прибегают к различным зверствам, к примеру, казнь военных, которые уже сдались.

По данным ООН, только за период с 16 по 30 июля 2021 года из-за атак "Талибана" пострадали около 300 человек . Всего в течение первого полугодия 2021 года зафиксировали 5 183 жертвы среди гражданского населения.

Отметим, что боевые действия в регионе усилились с 1 мая. Произошло это после того, как США и другие страны официально начали вывод своих сил из Афганистана. Планируется, что до конца августа в стране не останется американских военных.

Эксперты предполагают, что выход из Афганистана сил США сыграет на руку России. Как пишет Financial Times, Владимир Путин стремится восстановить влияние в Центральной Азии.

Financial Times