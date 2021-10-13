На севере Косово возникли столкновения: 10 человек в реанимации

Полиция Косово проводит операцию на севере страны. Сотни людей заблокировали улицы. В ход пошел слезоточивый газ и камни.

Правоохранители ворвались в одну из городских аптек. Проверяли таможенные бумаги для закупки лекарств – якобы для предотвращения контрабанды товаров.

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Местные жители выступили против полиции

Люди вышли на улицы, выступая против действий полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ. Вместо этого протестующие забросали их камнями в ответ.

В городе слышен гул сирен.

Столкновения в Косово, смотрите видео:

Есть пострадавшие

В телеграм-каналах пишут о пострадавших во время беспорядков. Точное количество неизвестно, но отмечают, что по меньшей мере 10 человек попали в реанимацию.

Кроме того, повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.

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