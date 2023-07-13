"По ту сторону друзей у нас нет": Украина делает северную границу непроходимой
Источник:Командование Объединенных Сил ВСУ
Хотя Беларусь своими силами не вступает в войну, которую Россия развязала против Украины, она любезно предоставляет свои территории агрессору для проведения боевых операций против нашего государства. Чтобы помешать возможному проникновению врага с Севера, Украина делает северную границу непроходимой.
Для этого создаются инженерные заграждения непосредственно по государственной границе Украины. Об этом подробнее рассказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.
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Пограничная полоса должна быть непроходимой для оккупантов
Сегодня на Севере силы Украины роют противотанковые рвы и устанавливают соответствующие минные поля. Это нужно, чтобы предотвратить проникновение вражеских диверсионных групп и пересечение границы бронетанковой техникой оккупантов.
В частности, по словам Сергея Наева, за последнюю декаду месяца вдоль границы:
- установлено 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тысяч мин,
- оборудовано около 5 тысяч метров траншей,
- оборудовано около 6,5 тысяч метров противотанковых рвов,
- сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.
Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде нам еще долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача сделать пограничную полосу для врага непроходимой,
– подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.
Работы на северной границе не останавливаются месяцами
Кроме противотанковых заграждений, обустройства минных полей и укрепления всей линии обороны, северная граница Украины также усиливается как личным составом, так и боевой техникой.
Как раньше отмечал Сергей Наев, украинские военные усиливают северную границу страны и в связи с угрозой теракта на ЗАЭС. Более того, работа на этом направлении не прекращалась с тех пор, как был выбит враг с Севера.
"В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой", – говорил Сергей Наев.