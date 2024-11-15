В КНДР планируется строительство завода по производству "Шахедов", – руководитель ЦПД

Северная Корея планирует наращивать производство ударных беспилотников. В этом КНДР будут помогать россияне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Смотрите также Ракеты долетают до Москвы и миллионы снарядов: какое оружие Южная Корея может предоставить Украине

"Шахеды" в Северной Корее

Не так давно предупреждал наших партнеров относительно будущего наращивания КНДР производства ударных БПЛА. В этом будет помогать Россия. В частности, планируется также строительство завода по производству "Шахедов" в КНДР,

– пишет он.

Коваленко отмечает, что это прямая угроза Южной Корее. Он отмечает, что нужна сильная реакция, чтобы этого не произошло.

После переброски войск КНДР в Россию сообщалось, что Южная Корея рассматривает возможность отправки наблюдателей в Украину. Министр иностранных дел также говорил, что "рассматриваются все возможные сценарии". Звучали оптимистичные прогнозы относительно того, что Сеул может снять запрет на поставки оружия Украине.

Однако Bloomberg пишет, что Южная Корея может пересмотреть это решение из-за Трампа. По словам одного из чиновников, теперь Сеул вряд ли будет поставлять боеприпасы в Украину, если только Пхеньян не предпримет дальнейших действий или не появится больше ясности относительно того, как Трамп будет действовать в отношении Украины.