Союзник России испытал "аналог ATACMS": комплекс стреляет на не менее 110 километров
Источник:NK News
Северная Корея, один из союзников Кремля, поставляющий оружие России, представила свой "аналог ATACMS". КНДР предположительно провела ракетное испытание ОТРК KN-24.
Очередное ракетное испытание КНДР состоялось 10 марта в присутствии Ким Чен Ина. В ходе испытаний были задействованы шесть машин с четырьмя пусковыми контейнерами на каждой.
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Ранее KN-24 показал дальность стрельбы до 410 километров
Сообщается, что было запущено не менее шести баллистических оперативно-тактических ракет, фактическая дальность стрельбы составила 110 километров, цель – "аэродромы противника".
Журналисты предполагают, что дистанция для пуска ракет могла быть ограничена намеренно, чтобы не раздражать Китай, в направлении которого, по сути, летели эти ракеты.
Испытательный пуск северокорейских ракет KN-24 / Фото Rodong Sinmun
Авторы NK News указывают, что это был комплекс типа KN-25. Во время парада 1 января 2023 года армия КНДР показала сразу 30 пусковых установок такого ОТРК.
Но украинский военный портал Defence Express пишет, что это предположение нелогично. Причина – отличия во внешнем виде: NK-25 имеет шесть пусковых направляющих и гусеничное шасси, а на фото от 10 марта комплекс имеет колесное шасси и четыре направляющих на каждой из машин.
Вероятно, Северная Корея провела стрельбы из ракетного комплекса KN-24, первая парадная демонстрация которого прошла еще в 2019 году. ОТРК KN-24 разрабатывался на базе KN-02, северокорейского "клона" комплекса "Точка-У".
Пуск северокорейских ракет KN-24 / Фото Rodong Sinmun
В ходе нескольких испытательных стрельб в 2020 году северокорейский KN-24 показал дальность стрельбы до 410 километров. Поэтому некоторые ресурсы характеризуют эту систему как по существу "аналог ATACMS", только с "местной спецификой".
Другие данные по этому ОТРК пока отсутствуют, в частности – вероятные темпы производства ракет, и могут ли они быть точно носителями тактического ядерного оружия.
КНДР поставляет оружие в Россию: что известно
- Западные санкции вынуждают Россию искать другие источники оружия, включая Северную Корею. За данным Госдепартамента США, Северная Корея передает оружие ЧВК "Вагнер" и другим российским силам
- Министерство финансов США опубликовало спутниковое изображение, демонстрирующее поставки оружия от Северной Кореи в Россию.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже подтвердил Северная Корея оказывает поддержку России в конфликте с Украиной, предоставляя ей ракетные системы и снаряды.
- Сестра Ким Чен Ина, Ким Йо Чжон, заявила, что Северная Корея "стоит на одной стороне" с Россией против США и осудила передачу танков "Абрамс" в Украину.