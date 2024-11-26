Разрыв связей между странами: КНДР перерезала линии электропередач на границе с Южной Кореей

Северная Корея перерезала линии электропередач, установленные Южной Кореей для поставки электроэнергии в закрытый совместный индустриальный парк в северокорейском приграничном городе Кэсон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap. Стоит отметить, что ранее КНДР также взорвала части своих дорог, которые соединяют ее с Южной Кореей.

Читайте также Умеров посетит Южную Корею с просьбой о поставках оружия Украине, – СМИ

Что происходит на границе КНДР и Южной Кореи

Южнокорейские военные увидели, как солдаты КНДР демонтируют часть линий электропередач, соединяющих опоры, построенные вдоль дороги Кенгуй.

В то же время, по словам чиновников, КНДР еще не снесла уже недействующие опоры линий электропередач.

Отмечается, что Южная Корея построила 48 опор линий электропередач, в частности 15 на севере, чтобы обеспечить электроэнергией промышленный комплекс Кэсон, который сейчас закрыт. Однако поставки электроэнергии в город Кэсон прекратились в июне 2020 года, когда Северная Корея взорвала межкорейский офис связи на территории комплекса.

К слову, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла опасного уровня, который грозит развязыванием ядерного конфликта.