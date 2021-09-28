Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море: в Токио жестко отреагировали
Источник:Yonhap News Agency
Северная Корея запустила запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в Японское море. В Японии заявили, что действия КНДР являются угрозой миру.
Запуск состоялся во вторник, 28 сентября. Об этом сообщило издание со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (СКС).
К теме Возможно баллистические: КНДР могла выпустить ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила по меньшей мере 1 снаряд
Северная Корея выпустила по меньшей мере один неизвестный снаряд в Японское море,
– говорится в сообщении.
Известно, что снаряд выпустили ориентировочно в 6:40 по киевскому времени. Он вылетел из внутреннего района на восток.
Разведка Южной Кореи и США уже пытается выяснить детали происшествия и анализирует запуск для получения дополнительной информации.
Действия Пхеньяна (столицы КНДР – 24 канал) угрожают миру, – Япония
Издание The Sankei News написало, что глава японского МИД Тосимицу Мотеги заявил – действия Северной Кореи угрожают миру, безопасности Японии и региона.
Это серьезная угроза всему международному сообществу, включая Японию,
– заверил министр.
Он также добавил, что японские власти анализирует ситуацию с недавними запусками ракет.
О том, что речь именно о баллистической ракете написало агентство Kyodо, ссылаясь на источники в японском правительстве. Там заявили, что:
- Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности;
- снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны.
Если подтвердят, что снаряд является баллистической ракетой, то это станет 3 подобным запуском в 2021 году, а также уже 6 испытанием оружия.
Что известно о последних действиях КНДР
- 15 сентября Япония пожаловалась на запуск баллистических ракет в сторону Японского моря с стороны КНДР.
- В тот же день Южная Корея в ответ провела баллистические испытания и привела свои войска в состояние повышенной готовности.
- По состоянию на 20 сентября, сделанные спутниками фотографии свидетельствуют, что КНДР расширяет производство урана, необходимого для изготовления ядерного оружия. Такие данные сообщили в британских и американских СМИ.