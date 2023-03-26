Северная Македония заявила, что может передать Украине ударные вертолеты

Министр обороны страны Славянка Петровская сообщила, что Северная Македония готова передать Украине 12 боевых вертолетов. Они списаны с северомакедонской армии с 2015 года.

Об этом чиновница сообщила в эфире местного телеканала Алсат. Петровская заявила, что Генштаб страны проанализировал возможность предоставления Украине вертолетов Ми-24.

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Решение будет принимать правительство

Министр сообщила, что в среду, 29 марта, на заседании правительства вынесут предложение о принятии соответствующего решения. Петровская добавила, что боеспособность армии Северной Македонии не изменится при принятии этого решения. Вместо этих вертолетов страна приобретет восемь новых.

Стоит добавить, что эти вертолеты Северная Македония приобрела у Украины в 2001 году. Они изготовлены в 1980-х годах и не используются северомакедонской армией с 2015 года.

Они больше не предусмотрены в формировании нашей армии, и из-за нашей трансформации они больше не будут неотделимой частью, и по этим причинам считается, что они не нужны,

– сказала Петровская.

Она добавила, что вся техника, предоставляемая союзниками, нужна украинцам. Тем более, что этими вертолетами украинская армия умело пользуется.

Некоторые из вертолетов прошли модернизацию

Издание Defence24 отмечает, что из 12 штурмовых Ми-24 и 4 многоцелевых вертолетов Ми-8/17, которые имеет Северная Македония, используются только по две машины каждого типа.

Четыре Ми-24 были модернизированы за последние 10 лет в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems.

Известно, что эти вертолеты адаптированы для взаимодействия с силами НАТО и оснащены авионикой, позволяющей использовать очки ночного видения (NVG) и систему ночного видения Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

Для победы Украины крайне необходимы F-16