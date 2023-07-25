КНДР – единственное спасение или к чему оккупантов толкает отчаяние

В Северную Корею прибыла делегация министерства обороны России. Официально будут участвовать в праздновании победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950 – 1953 годов. Не официально – будут обсуждать вопросы списания старых артиллерийских снарядов.

КНДР – идеальный вариант для России

Этот визит подтверждает, что оккупантам критически не хватает боеприпасов. Своими ресурсами они эту проблему не могут решать своевременно и в полном объеме. Поэтому привлечение третьей стороны для россиян является архиважной задачей. КНДР кажется вполне уместным кандидатом.

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У КНДР достаточно широкая номенклатура техники и боеприпасов, которые подходят российской армии. Это обусловлено тем, что большинство этих экземпляров это советско-китайская техника и соответствующая унифицированная спецификация.

В КНДР на вооружении стоит линейка танков Т-62 в местном варианте "Чхонма-хо". Стволы 115-миллиметрового калибра 2А20 и 125-го калибра 2А46 (модификация "Сонгун-915") под выстрелы 115 калибра и 125 калибра. Также в КНДР большая линейка ствольной артиллерии калибров 152-миллиметров и 122-миллиметров, в которых сейчас остро нуждаются российские оккупанты.

Кроме ствольной артиллерии, есть и 122-миллиметровые РСЗО – аналоги БМ-21 "Град" и до 10 тысяч минометов калибров 120-го калибра, 82-го калибра и т.д. То есть потенциал передачи соответствующих боеприпасов, в которых Россия так же чувствует необходимость.

Есть одна проблемка для россиян

Да, у КНДР достаточно большая номенклатура и запасы боеприпасов к танкам и артиллерии. Однако проблематика их доставки состоит в том, что единственным железнодорожным сообщением между КНДР и Россией является мост "Дружба", то есть только одна логистическая артерия.

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КНДР переживает техногенный коллапс. Техногенный коллапс, ставший следствием технической и технологической деградации. Транспортная отрасль не сможет обеспечивать поток эшелонов, курсирующих 24/7 с боекомплектами. Кроме того, у КНДР даже нет необходимого количества эшелонов.

Дело в том, что нынешний дефицит БК в зоне боевых действий в Украине у россиян возник не когда боеприпасы начали заканчиваться – этого окончательно никогда не произойдет, а когда начало увеличиваться плечо подвоза БК. Это был первый фактор, сигнализирующий о нарастающей проблеме.

Сейчас основной поток БК идет уже даже не из Центрального военного округа, а преимущественно из Восточного… Улан-Удэ, 6 тысяч километров до границы с Украиной. Это вам не Уссурийск – 10 тысяч километров до границы Украины? Истощение складов и логистика вдвойне негативно влияют.

Собственно, северокорейские боеприпасы будут преодолевать именно этот путь – более 10 тысяч километров в Украину. То есть проблематику с плечом подвоза эти поставки не решат. Хотя, может быть, само по себе общее количество БК станет решающим и превалирующим фактором?

Военное командование оккупантов в отчаянии

Приведу исключительно ситуативный пример. Представим себе эшелон из 10 вагонов, хотя в последний раз в России из КНДР фиксировался эшелон в составе всего 3 вагонов. Но все же. Такой эшелон может перевезти в общей сложности 500 тонн БК чистого веса. Я не учитываю объем снарядов в ящиках.

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Если учитывать объем в ящиках, то перевозимый груз будет гораздо меньше. Однако давайте чистый вес – по максимуму. Возьмем к примеру снаряд калибра 152-миллиметров, весом 43 – 46 килограммов. Для простоты понимания и расчета округлим до 50 килограммов.

Таким образом, один такой эшелон – это примерно 10 тысяч выстрелов. Сегодня россияне в сутки производят в среднем 15 – 20 тысяч выстрелов. То есть эшелон будут гнать более 10 тысяч километров, чтобы его потенциал выпотрошить за пол дня?

Холодный оптимизм, без эмоций, а основанный исключительно на сухом расчете, говорит о том, что российское командование находится в столь отчаянном положении, что готово гнать из Северной Кореи боеприпасы, чтобы хоть как-то поддерживать огневой потенциал своих войск.

В свою очередь, эти поставки критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Они только ситуативно, а не полностью, будут решать проблемы в России с дефицитом БК. Важно то, какого качества будет этот БК, если он вообще будет.