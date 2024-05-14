На северных окраинах Волчанска продолжаются стрелковые бои, – Харьковская ОВА
Глава Харьковской ОВА рассказал, что Россия продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области и сам Харьков. По словам чиновника, враг пытается продвигаться на Липецком направлении.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объяснил в эфире телемарафона, что россияне продолжают атаки на Волчанском направлении. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 10:00 14 мая украинские военные отражали атаку противника на направлении Шебекино – Волчанск, пишет 24 Канал.
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Какая ситуация в Волчанске
Сейчас на северных окраинах нашего города (Волчанска – 24 Канал) соответственно идут стрелковые бои. Наши воины пытаются стабилизировать линию фронта по всем абсолютно направлениям, где враг пытается продвинуться. Активно врага уничтожают и сейчас пытаются зачистить, в том числе, и сам город Волчанск,
– заявил Олег Синегубов.
По его словам, с севера Липецкого и Волчанского направления Чугуевского района эвакуировали более 7 тысяч человек. По состоянию на 11:19 14 мая эвакуация продолжалась.
Кстати, аналитики DeepState сообщили в ночь на 14 мая, что враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке, возле Старомайорского и Вербового.
Кроме того, оккупировал Лукьянцы. В Генштабе ВСУ эту информацию подтвердили. Там объяснили, что наши военные, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих, изменили позиции.
Украинские военные объясняли утром, что дальше прочесывали городскую застройку Волчанска. В Генштабе заверили, что ситуация контролируемая.
В ISW объясняли, зачем россиянам Волчанск
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские войска на Харьковщине пытаются быстро изолировать пространство боевых действий на восток от реки Северский Донец и захватить Волчанск.
- По словам специалистов, Россия уничтожила мосты, чтобы изолировать украинские силы, которые действовали по обе стороны рек, чтобы не дать им остановить наступательные действия вблизи Волчанска.
- В ISW убеждены, что плацдарм россиян в Волчанске мало помогает вражеским усилиям продвинуться к городу Харьков, хотя российские силы могут представить, что плацдарм в этом населенном пункте мог бы позволить российским войскам начать наступательные операции в направлении Великого Бурлука – заметного населенного пункта в тылу украинской группировки на Купянском направлении.
- Чтобы продвинуться дальше, на юг от Волчанска, враги должны преодолеть длинные переезды по открытой местности. Россияне не демонстрировали такую способность последние 1,5 года боев в Украине.