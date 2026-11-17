В Киеве 17 ноября временно перекрыли движение по Северному и Южному мостам из-за последствий российских ударов. Городские власти в экстренном порядке перенаправили общественный транспорт на Подольский и Дарницкий путепроводы.

Как сообщили в КГГА, столичные службы перенаправили пассажиропоток через другие переправы, чтобы обеспечить стабильное сообщение между правым и левым берегами Днепра. Пассажиров призвали заранее планировать свои поездки и учитывать временные изменения в расписаниях.

Как курсирует транспорт

Через Подольский мостовой переход курсируют автобусы № 21, 73 и 101, которые доезжают до станции метро "Контрактовая площадь" на улице Нижний Вал.

Автобус № 31-ТР следует через улицу Глыбочицкую до станции метро "Лукьяновская".

Троллейбусы № 30 и 31 перевозят пассажиров от станции метро "Лукьяновская" и Кадетского гая до станции метро "Почайна".

Троллейбус № 44 курсирует по сокращенной схеме от улицы Северной до улицы Архипенко, а на маршруте № 50 увеличили количество подвижного состава.

Через Дарницкий мост направили движение автобусов № 22 и 91. Кроме того, на маршруте № 22-ТР увеличили количество единиц транспорта.

Движение троллейбусов № 29, 37, 47, 48 временно приостановлено.

Напомним, что в ночь на 17 ноября в Киеве раздавались взрывы. Столицу атаковали баллистическими ракетами, под ударом оказались именно Северный и Южный мосты.