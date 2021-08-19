"Северный поток-2" до конца 2021 года может прокачать 5,6 миллиарда кубометров газа, – "Газпром"

В российском "Газпроме" заявили, что до конца 2021 года "Северный поток-2" может прокачать 5,6 миллиарда кубометров газа. Эти объемы могут поставить на фоне низких запасов голубого топлива в Германии.

По состоянию на август немецкие подземные хранилища заполнены на 50,7%. В предыдущие годы в последний месяц лета этот показатель превышал 85%.

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По газопроводу "Северный поток-2" в текущем году (2021 году – 24 канал) может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа,

– сообщили в "Газпроме".

Напомним, ранее издание Bloomberg обнародовало информацию, что Германия не прекратит прокачивать газ по "Северному потоку-2", даже если Россия будет использовать его как геополитическое оружие.

Однако компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока-2", опровергла эту информацию.

"Северный поток-2": что известно

Издание Deutsche Welle сообщило, что строительство российского газопровода планируют завершить 23 августа.

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