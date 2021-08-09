В России назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"

В российском МИД заявили, что строительство "Северного потока-2" находится на финальной стадии. До полного завершения работ остались считанные недели.

В то же время отметили, что договоренность США и Германии никак не повлияет на темпы. Об этом сообщил посол России в немецкой стране Сергей Нечаев.

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По его словам, Вашингтон и Берлин "не заключали соглашение по газопроводу, а были лишь заявления".

Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели,

– сказал он.

Стоит отметить, что дипломаты девяти стран обнародовали совместное заявление против "Северного потока-2". Они требуют:

Не допустить запуск российского газопровода.

Усилить обороноспособность Украины и предоставить план ее вступления в ЕС НАТО.

"Северный поток-2": что сейчас известно

США и Германия 21 июля 2021 года подписали соглашение о запуске "Северного потока-2". Документ раскритиковали в Европарламенте.

Представители МИД Польши и Украины выступили с совместным заявлением о том, что страны совместно будут противостоять запуску газопровода.

Советник главы ОП Тимофей Милованов убежден, что в случае запуска трубопровода Украина будет терять около 1,5 миллиарда долларов.

Конгресс США 31 июля одобрил поправку, которая позволит вводить санкции против "Северного потока-2" . "За" проголосовали 217 конгрессменов, против – 212.

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