В России назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"
Источник:"Известия"
В российском МИД заявили, что строительство "Северного потока-2" находится на финальной стадии. До полного завершения работ остались считанные недели.
В то же время отметили, что договоренность США и Германии никак не повлияет на темпы. Об этом сообщил посол России в немецкой стране Сергей Нечаев.
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По его словам, Вашингтон и Берлин "не заключали соглашение по газопроводу, а были лишь заявления".
Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели,
– сказал он.
Стоит отметить, что дипломаты девяти стран обнародовали совместное заявление против "Северного потока-2". Они требуют:
- Не допустить запуск российского газопровода.
- Усилить обороноспособность Украины и предоставить план ее вступления в ЕС НАТО.
"Северный поток-2": что сейчас известно
- США и Германия 21 июля 2021 года подписали соглашение о запуске "Северного потока-2". Документ раскритиковали в Европарламенте.
- Представители МИД Польши и Украины выступили с совместным заявлением о том, что страны совместно будут противостоять запуску газопровода.
- Советник главы ОП Тимофей Милованов убежден, что в случае запуска трубопровода Украина будет терять около 1,5 миллиарда долларов.
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