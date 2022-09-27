Подозревают саботаж: в Германии начали расследование утечек газа из "Северных потоков"
Источник:Bloomberg
Оператор "Северного потока" 27 сентября заявил о разрушении сразу 3 нитей газопровода. В Германии уже начали расследование.
Германия подозревает, что система газопровода "Северный поток" была повреждена в результате саботажа. Это может привести к серьезной эскалации энергетического противостояния между россией и Европой.
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В Германии начали расследование
По словам сотрудника службы безопасности Германии, доказательства указывают на акт саботажа, а не на техническую проблему. Поэтому началось расследование.
Утечка газа из трех трубопроводов в Балтийском море произошла почти одновременно, что побудило Данию заявить, что она усиливает меры безопасности вокруг своих энергетических активов.
Утечка газа на "Северных потоках": все, что известно
- 27 сентября одновременно перестали функционировать три нити газопровода "Северный поток".
- Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков назвал это очень тревожными новостями.
- Впоследствии в сети показали последствия утечки газа. Ширина пятна составляет около 200 метров.
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