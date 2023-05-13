После успешных контратак ВСУ добились значительных успехов на северо-запад от Бахмута, – ISW

На Бахмутском направлении продолжаются адские бои. Накануне украинские воины продвинулись на глубину до 2 километра.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что украинские войска добились успехов на северо-запад от Бахмута во время локальных контратак.

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Силы обороны добились значительных успехов

В ISW отмечают, что на геолокационных кадрах, опубликованных 12 мая, видно, как российские захватчики убегают от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища. Это примерно в 4 километрах северо-западнее Бахмута.

Этот кадр визуально подтверждает утверждение ряда российских милблогеров о том, что украинские войска добились успехов на северо-запад от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой,

– говорят аналитики.

Также добавляют, что один российский милблогер утверждал, что подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот) потеряли свои позиции в районе между Григоровкой и Дубово-Василовкой. Это примерно 6 километров северо-западнее Бахмута.

Кроме того, несколько российских источников жаловались, что украинские войска могут пытаться оцепить группу Вагнера в Бахмуте. Пригожин подчеркнул, что украинские силы приближаются к Берховке, и утверждал, что наша сейчас удерживает позиции якобы в пределах 500 метров от северо-западной границы города-крепости.

Интересно, что так называемые российские военные блоггеры продолжают "тревожно" реагировать на украинские контратаки. Многие миллблогеры даже утверждали, что украинская активность вокруг Бахмута якобы знаменует собой "начало ожидаемого весеннего контрнаступления".

Общая реакция российского информационного пространства, похоже, сосредоточена на идее избегания распространения паники,

– подытожили в ISW.

Кратко о ситуации на Бахмутском направлении