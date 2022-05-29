Северодонецк под украинским флагом, а оккупанты не продвигаются дальше и несут потери, – ОВА

Российские оккупанты больше не продвигаются в Северодонецке Луганщины. Также враги продолжают сидеть в отеле "Мир".

Соответствующую информацию сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Об этом он рассказал 28 мая в эфире литовского марафона в поддержку Украины.

Это областной центр, будет хоть какая-то "победа", - Гайдай о том, почему враг бьет по Северодонецку

Северодонецк под украинским флагом

Обстрелы не утихают, самое горячее – в Северодонецке. Город под украинским флагом,

– рассказал Сергей Гайдай.

Также глава областной военной администрации пояснил, что российские кафиры до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир". Однако дальше враги не продвинулись и несут значительные потери.

"Продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку", - объяснил Гайдай.

Чиновник также рассказал, что враг продолжает обстреливать всю Луганщину, а Северодонецк фактически пытаются стереть с лица земли.

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Глава ОВА добавил, что следующая неделя в регионе будет тяжелой, ведь кафиры не оставляют попыток захватить Луганщину, однако наша армия дает достойный отпор и будет стоять до конца. Сергей Гайдай пояснил, что нашим Вооруженным Силам для борьбы с врагом нужна дальнобойная артиллерия, беспилотные комплексы, средства борьбы с вражескими дронами.

Оккупанты зашли в гостиницу "Мир" 26 мая

Российские кафиры сосредоточили основные силы на Донбассе. Вражеская диверсионно-разведывательная группа зашла в гостиницу в Северодонецке еще 26 мая. Тогда руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка объяснял , что враги не ворвались в город.

Сегодня в течение дня (говорится о 26 мая – 24 канале) ее пытались оттуда выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы устояли,

– объяснил Александр Стрюк.

Тогда кафиры продолжали бить по городу из артиллерии. Александр Стрюк тогда резюмировал: "Довольно горячо, но город держится".

В этот же день чиновник объяснял, что враг продолжал обстрелы трассы Бахмут – Лисичанск. Несмотря на это, ею продолжали эвакуировать людей.

Однако уже 28 мая глава области объяснял, что передвигаться по трассе опасно, потому что ее хоть и не контролируют россияне, но на дороге много расстрелянных автомобилей.

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По состоянию на утро 28 мая российские кафиры не продвигались, но и дальше сидели в гостинице "Мир" на окраине Северодонецка . Тогда Сергей Гайдай рассказывал, что оккупанты продвинуться не могут и несут потери.

Несмотря на это, Россия продолжала бить по городу из всего возможного вооружения.

Российская армия просто уничтожает город, обстреливает из всех типов вооружения, которые только есть: танками, артиллерией, минометами, системой залпового огня, авиаудары.

– рассказал Гайдай.

Добавил, что в Северодонецке сложилась серьезная ситуация в результате вражеских обстрелов. По его словам, сложно найти какой-то перерыв, чтобы была тишина для решения гуманитарных вопросов.

Также Сергей Гайдай пояснил, что враги применяют такую тактику – несколько часов наносят артиллерийские обстрелы, а после этого пытаются продвигать. Однако ВСУ сдерживают россиян.

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