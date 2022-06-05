Северодонецк поделен пополам, оккупанты понесли большие потери, 8 из них взяли в плен, – Гайдай

Россияне не контролируют Северодонецк. Город поделен пополам: вражеская армия контролирует лишь восточные кварталы города.

Половину Северодонецка контролируют ВСУ

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что бои за Северодонецк продолжаются, а за последние два дня ВСУ удалось отбросить россиян от города.

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За последние дни нашим защитникам удалось подвинуть их, поэтому город, можно сказать, разделен на две части, но пополам, не так, как было раньше. Поэтому и обстрелы усилились. Они просто уничтожают всю территорию, которую контролируют ВСУ,

– отметил Гайдай.

ВСУ смогут отбить город

Гайдай считает, что ВСУ имеют возможности отбить город у российской армии. По его словам, это не будет иметь стратегического значения, но может сказаться на моральном духе украинской армии и деморализации оккупантов.

По словам главы Луганской ОВА, россияне сами поверили в свою ложь о взятии Северодонецка, и не ожидали такого сопротивления.

Следовательно, российская армия потеряла огромное количество личного состава, ВСУ взяли в плен 8 россиян.

Все резервы вражеской армии сейчас направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут, чтобы выполнить до 10 июня задачу российского генерала Дворникова,

– добавил Гайдай.

Сегодня ночью россияне расстреляли гуманитарный штаб – военные зафиксировали более 30 прилетов. Здание полностью разрушено.

Ситуация в Северодонецке кратко:

россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней они отброшены, город поделен пополам;

враг потерял огромное количество личного состава, в плену 8 россиян;

все резервы российской армии направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут;

ночью около 30 снарядов попали в здание гуманитарного штаба в Лисичанске.

Успешная контратака в Северодонецке

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что россияне продолжают вести штурмовые действия в Северодонецке. Также, для захвата господствующих высот враг пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка.

Украине действительно удалось провести успешную контратаку в Северодонецке. В частности, это подтвердила и британская разведка. Британцы также отметили, что это могло приостановить оперативный успех россиян, которого им удалось достичь ранее.

В Институте изучения войны тоже отметили, что украинские военные успешно действуют в Луганской области. Они назвали удачными военные решения украинских защитников в отношении Северодонецка.

Так, ВСУ действительно удается тормозить противника и максимально задерживать его наступление.

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