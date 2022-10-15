Навезли "мобиков": в Северодонецке увеличился российский военный контингент

Ситуация во временно оккупированном Северодонецке остается очень сложной. Оккупанты проводят там обучение для мобилизованных.

Кроме того, оставшиеся в городе местные жители не получают достаточного количества гуманитарной помощи от захватчиков. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

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Россияне проводят военные учения в Северодонецке

Александр Стрюк сообщил, что количество российских военных в городе стремительно растет. Вместо этого местных жителей осталось всего 7-8 тысяч.

Захватчиков стало больше, потому что оккупанты начали проводить там обучение для вновь прибывших призывников. "Мобиков" селят в местные социальные учреждения и больницы.

По словам главы ВГА, населению живется очень непросто, ведь продовольствие и необходимые товары от оккупантов поступает в минимальном количестве. Медицина в оккупированном городе тоже сейчас в очень плачевном состоянии.

Люди выживают за счет окрестных сел. Фактически это натуральный обмен. Продукты меняют на вещи,

– Александр Стрюк о ситуации в Северодонецке.

Глава ВГА говорит, что путей, по которым можно выехать в Украину из временно оккупированного Северодонецка мало. Можно добраться через Россию и страны Балтии. В то же время через Запорожскую область ехать очень опасно, обращает внимание Александр Стрюк.

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В Москве вручают повестки прямо на улице

Частичная мобилизация в России активно продолжается. В частности, в столице страны-агрессорки повестки вручают даже на улицах.

Российские СМИ пишут, что повестки массово раздают прямо у станций метро. Силовики устроили "охоту за мужчинами".

Российские правоохранители "ловят" потенциальных призывников, выспрашивают их данные и вручают повестки. Поэтому около нескольких станций метро даже образовались очереди.

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