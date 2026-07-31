Полный аналог "Искандера": во время массированной атаки на Украину были запущены две ракеты КНДР

Во время массированной атаки 30 июля Россия применила северокорейские баллистические ракеты. В пятницу, 31 июля, выяснилось, что оккупанты запустили еще и вторую ракету.

Об этом сообщил советник Офиса Президента Владислав Власюк.

Что известно о ракете?

Первой ракетой KN-23 россияне нанесли удар по частному дому в Радушном недалеко от Кривого Рога. В результате атаки погибли 6 человек, среди них 3 ребенка. Также известно о 5 несовершеннолетних, которые считаются пропавшими без вести.

Вторая северокорейская ракета разорвалась в поле. Власюк отметил, что расстояние между этими "попаданиями" составляет 3,5 километра.

В радиусе 5 километров нет никаких потенциальных целей. Такова точность. KN-23 – это практически полный аналог российского "Искандера". Есть и одинаковые компоненты, в том числе западные,

– заявил чиновник.

Он отметил, что это один из примеров зависимости страны-агрессора от военной помощи Пхеньяну. Власюк подчеркнул, что северокорейские ракеты убивают гражданских украинцев так же, как и российские.

Чиновник подчеркнул, что все, кто обеспечивает военное партнерство между Россией и КНДР и поставки критически важных компонентов для ВПК обеих стран, должны нести за это ответственность.

Последствия попадания российской ракеты / Фото Владислава Власюка

В четверг, 30 июля, Россия во время удара по Радушному под Кривым Рогом впервые за долгое время применила северокорейскую ракету KN-23. Последний раз оккупанты могли наносить ею удары по Украине еще в августе 2025 года.

Как отмечает Reuters, Кремль уже наносил удары северокорейскими ракетами по Украине. Однако их первое применение с августа прошлого года свидетельствует о том, что Москва получила новые запасы этого оружия.