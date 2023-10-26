Британская разведка: северокорейские боеприпасы уже прибывают в Россию

Несмотря на официальные возражения России, страна-агрессор уже получила северокорейские боеприпасы, они уже на складах врага. Эти составы обеспечивают военные операции России в Украине.

Об этом сообщили в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по состоянию на 26 октября.

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Если Северная Корея сохранит недавние масштабы и темпы военных поставок (более 1000 контейнеров за последние несколько недель), она станет одним из важнейших иностранных поставщиков оружия для России наряду с Ираном и Беларусью.

– говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что пока непонятно, что Россия пообещала предоставить КНДР.

"Вряд ли полный пакет был завершен. Вероятно, это была одна из главных тем для обсуждения во время недавних визитов российского руководства в Северную Корею", – добавили разведчики.

. 12 сентября Ким Чен Ын приезжал в Россию на своем поезде, где провел встречу с Путиным, общение длилось около 4 часов, после чего лидер Северной Кореи уехал. Особенно деталей переговоров не разглашали.

Вероятно, пакет будет включать финансовую компенсацию, другую экономическую поддержку, предоставление военных технологий и сотрудничество в других высокотехнологичных отраслях, таких как космос, отметили британские аналитики.

Что этому предшествовало