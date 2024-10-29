Войска из КНДР уже на Курщине: наемники начали слаживание на местности

Более 3 тысяч северокорейских солдат начали слаживание на Курщине. Обучение военных началось уже на ряде российских полигонов.

Подвоз личного состава в основном происходит ночью. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Детали слаживания

Вместе с северокорейскими солдатами на полигон прибыли работники посольства коммунистической страны. Они выполняют функцию переводчиков и наблюдателей за наемниками. Информацию Центру национального сопротивления предоставили жители Курщины.

Также известны места расположения боевиков. Но пока нет данных о том, когда именно солдат КНДР направят в зону боевых действий и сколько продлится слаживание.

28 октября на саммите Украина – Северная Европа Владимир Зеленский рассказал, что уже 3 тысячи северокорейских военных воюют на украинской территории. Ссылаясь на украинскую разведку, он добавил, что вскоре количество солдат КНДР возрастет до 12 тысяч.