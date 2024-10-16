Враг звереет и бросает новые силы, – комбат описал ситуацию на Северском направлении

Силы противника сдерживают украинских военных сразу с трех сторон. Ситуация действительно очень сложная: к сожалению, случилось так, что некоторые фланги остались неприкрытыми.

Были моменты, когда военным приходилось работать на 270 градусов. Но, как рассказал 24 Каналу командир батальона "Свобода" Петр Кузик, сейчас удалось немного улучшить положение.

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Враг звереет и не планирует останавливаться

Подразделения на Северском направлении стоят так называемым выступом. Это усложняет оборону. Если работать от передней линии, то это одно дело, а бойцам приходится крутиться и держать втрое больший периметр, чем надо.

Логистика также достаточно тяжелая, пути простреливаются, иногда туда доходят ДРГ противника, которые приходится уничтожать. В целом этот участок фронта всегда был непростым.

Ситуация на Северском направлении: смотрите на карте

Хотя медийно это направление так часто не звучит, но по наступлению оккупантов оно не отличается. Осложняется ситуация на любой линии – то же самое сразу происходит и на Северском участке. Более того, враг не может пробить ее уже второй год.

От этого он звереет, бросает новые силы и пытается любой ценой срезать этот выступ и улучшить тактическое положение. Пока нам удается сдерживать врага, наносить ему серьезные поражения,

– рассказал командир батальона "Свобода".

К сожалению, Украина также несет потери, ситуация сложная, а враг не планирует останавливаться. Оккупанты работают советскими методами, но вносят элементы, которые изучили, глядя на работу ВСУ. Поэтому нельзя сказать, что у противника плохая тактика.